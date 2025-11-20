На Донеччині українські сили повідомляють про успішну зачистку Новопавлівки — оглядач

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Новопавлівка на Донеччині переважно зачищена силами оборони, а роботи з перевірки будівель тривають. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, спроба російських окупантів здійснити «різкий і зухвалий маневр» цього разу завершилася провалом. Українські військові також розпочали зачистку на південь від селища.

Мирошников зазначив, що існує шанс ліквідувати і просування росіян у напрямку Новопавлівки від річки Вовча в районі Ялти, однак закликав «не загадувати наперед», доки ситуація остаточно не стабілізується.

Офіційних підтверджень від Генштабу наразі не надходило.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку різко загострилася ситуація, і він стає однією з головних гарячих точок фронту. За даними речника УДА Сергія Братчука, російські війська намагаються просунутися в бік Гуляйполя та зайти в тил українським підрозділам, створюючи плацдарм для подальших операцій.

Ворог уже захопив кілька населених пунктів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках і може спробувати встановити артилерію в районі Степногірська, щоб погрожувати околицям Запоріжжя. Українське командування готує рішення для стабілізації ситуації, і найближчі дні покажуть, чи вдасться стримати наступ РФ.