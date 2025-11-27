Місяць на п’ятому поверсі: собаку витягли з будинку після обстрілу (відео)

Порятунок собаки / © unsplash.com

Волонтери провели унікальну та складну рятувальну операцію в Олексієво-Дружківці. Команда визволила собаку породи шарпей на ім’я Віва, яка протягом місяця залишалася заблокованою на п’ятому поверсі зруйнованого після "прильоту" будинку.

Про це повідомляє організація "Порятунок тварин Харків".

Про інцидент повідомили місцеві волонтери, які помітили тварину у вікні, але не могли до неї дістатися. Через постійну небезпеку ДСНС уже не заходить у місто, тому допомогти собаці було нікому.

Коли рятувальники ARK прибули на місце, з’ясувалося, що усі сходи до оселі повністю зруйновані. Єдиним варіантом було підійматися на дах сусіднього під’їзду і переходити до квартири зверху.

Попри місяць у повній ізоляції, собака вижила. Коли рятувальники дісталися до неї, Віва зустріла їх із такою щирою радістю, що волонтери назвали її реакцію "неймовірною" та "розривною для серця".

Віва вже перебуває у центрі ARK, проходить відновлення та лікування. Волонтери кажуть, що вона дуже лагідна і вже шукає дім та люблячу родину.