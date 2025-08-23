На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Британії: її тіло 2 місяці не можуть евакуювати

Енні Льюїс Марффі і її авто, на якому вона вирушила до України / © Times

Реклама

На Донеччині внаслідок російської атаки загинула волонтерка з Великої Британії, 69-річна Енні Льюїс Марффі, яка займалася постачанням гуманітарної допомоги. Її тіло не можуть евакуювати через постійні обстріли.

Про це пишуть Times та Sky News.

69-річна Енні Льюїс Марффі померла в червні лише через кілька днів після того, як виїхала зі свого дому у Великій Британії у джипі, заповненому припасами для охопленої війною України.

Реклама

За словами її родини, колишня продюсерка та режисерка документальних фільмів BBC була «щаслива робити щось значуще», виконуючи місію з гуманітарною групою.

© Times

Льюїс Марффі вирушила до Польщі наприкінці травня, подорожуючи з колишнім солдатом з Уельсу, який захворів після прибуття до України та повернувся до Великої Британії для лікування.

За даними організації «Aid Ukraine», яка організувала місію, солдат, який мав досвід роботи на передовій, був призначений для опіки Марффі.

11 червня Льюїс Марффі незрозумілим чином виїхала на Бахмутську трасу, яка вважається контрольованою Росією «зоною смерті», де її переслідував ворожий дрон.

Реклама

Як повідомляється, волонтерка була вбита російськими безпілотниками між 11 та 12 червня.

«У зоні знищення, де знаходяться її останки, їх неможливо знайти, бо той, кого ви туди пошлете, теж загине», — сказала Катерина Билок, засновниця організації «Aid Ukraine».

Билок сказала, що в Україні існує прискорена процедура засвідчення смерті у випадках, коли останки неможливо знайти, хоча це все одно займає від шести до дванадцяти місяців.

«Це ставить її родину у жахливу бюрократичну невизначеність», — додала вона. «Процедури, які вимагають наявності останків або ДНК для отримання свідоцтва про смерть, потребують оновлення», — каже Билок.

Реклама

Місцева влада у Британії також не змогла видати свідоцтво про смерть. Діти Льюїс Марффі неодноразово зверталися до Міністерства закордонних справ Британії за допомогою, але їм відповідали, що це питання виходить за межі його юрисдикції.

Раніше повідомлялося, що громадянин Великої Британії Алан Роберт Вільямс загинув під час свого першого завдання на фронті в Україні.