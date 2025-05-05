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На Донеччині затримали комбата, який "обклав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Комбат на Донеччині «обклав даниною» бійців: за кожен «бойовий» платіж вимагав 40 тисяч гривень. СБУ та ДБР затримали зловмисника, який погрожував непокірним відправкою на «нуль».
Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідували в одній із бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.
Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.
Утім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на «передньому краю» так довго, а після отримання виплати кожен з них мав «відрахувати» командиру по 40 тис. грн.
У разі відмови платити «данину» комбат погрожував підлеглим реальною відправкою «на нуль».
Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн «відкатів».
Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити — фігуранта затримали «на гарячому» під час передачі йому неправомірної вигоди.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).
Зловмисник перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛИ В АРМІЇ! Хто платив «бойові» власним дружинам, хто будував хороми і брав побори з бійців?!
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