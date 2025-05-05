На Донеччині затримали комбата, який "обклав даниною" бойові виплати своїх підлеглих

Затриманий комбат / © СБУ

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Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідували в одній із бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

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Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тис. грн начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

Утім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на «передньому краю» так довго, а після отримання виплати кожен з них мав «відрахувати» командиру по 40 тис. грн.

У разі відмови платити «данину» комбат погрожував підлеглим реальною відправкою «на нуль».

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн «відкатів».

Ще одну таку саму він сподівався одержати за квітень, але не встиг цього зробити — фігуранта затримали «на гарячому» під час передачі йому неправомірної вигоди.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Зловмисник перебуває під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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