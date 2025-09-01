ТСН у соціальних мережах

187
1 хв

На Донеччині ЗСУ звільнили від окупантів селище Новоекономічне

Українські військові увійшли до населеного пункту та встановили там державний прапор.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ

У Донецькій області українські військові звільнили селище Новоекономічне

Про це повідомив у понеділок Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

За інформацією Генштабу, 31 серпня бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» увійшли до населеного пункту та встановили там український державний прапор.

На звільнення селища військовим знадобилося близько двох тижнів, уточнили у відомстві. Операція проводилася в рамках активних дій ЗСУ на Донеччині із метою відновлення контролю над населеними пунктами, які перебували під тимчасовою окупацією.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Донецькій області ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки.

