- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
На Донеччині ЗСУ звільнили від окупантів селище Новоекономічне
Українські військові увійшли до населеного пункту та встановили там державний прапор.
У Донецькій області українські військові звільнили селище Новоекономічне
Про це повідомив у понеділок Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
За інформацією Генштабу, 31 серпня бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» увійшли до населеного пункту та встановили там український державний прапор.
На звільнення селища військовим знадобилося близько двох тижнів, уточнили у відомстві. Операція проводилася в рамках активних дій ЗСУ на Донеччині із метою відновлення контролю над населеними пунктами, які перебували під тимчасовою окупацією.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Донецькій області ворог окупував Комишуваху, а також просунувся біля Маліївки та Новоукраїнки.