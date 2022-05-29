На Донецькому напрямку окупанти йдуть у наступ і посилили обстріли авіацією - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти йдуть у наступ і посилили обстріли авіацією - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти частіше почали застосовувати авіацію.

Також росіяни застосовують ракетні війська та артилерію.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів.

Російські окупанти впродовж минулої доби обстрілювали з артилерії об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку з невстановлених наразі причин виникла масштабна пожежа на промисловому підприємстві, яке російські окупанти, очевидно, перетворили на склад боєприпасів.

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