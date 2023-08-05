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На допомогу пошкодженому дроном танкеру у Чорному морі прибули буксири - рос"ЗМІ"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На допомогу пошкодженому дроном танкеру у Чорному морі прибули буксири - рос"ЗМІ"

У Чорному морі з російським танкером сталася надзвичайна ситуація / Фото: Unsplash

Наразі подальша доля танкера невідома.

Два російські буксири прибули до району Чорного моря, де знаходиться танкер, який отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотника

"Танкер пошкоджений у самій протоці, тільки з півдня. Екіпаж у безпеці, - прокоментували рос"ЗМІ" те, що сталося в Морському рятувально-координаційному центрі у Новоросійську. - Зараз розбиратимуться, що робити: буксирувати чи ні. Поки що стоять на якорі".

Також повідомляється, що рух Кримським мостом відновлено для поїздів та автомобілів. 

Нагадаємо, що у ймовірно підбитого дроном російського танкера затопило машинне відділення

Додамо, що вибух на танкері було видно з Криму, кілька членів екіпажу посікло склом. Про це розповіли окупанти. 

Раніше повідомлялося, що у районі Кримського мосту пролунали вибухи. 

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Перегляди
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