На дорогах Одеської області розмістили вказівники для російських окупантів

Люди замінили вказівники на дорогах для дезорієнтації ворога.

На дорогах Одеської області демонтували дорожні вказівники та розмістили нові. Вони вказують напрямок для російських окупантів.

Про це повідомляє начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області.

"Комунікація та згуртованість усіх громадян, які просто хочуть, щоб ця наволоч зникла з нашої країни, просто на рівні відчуття. Хто знімає вказівні знаки, по селах чистять картоплю, щоб годувати захисників гарячою свіжою їжею, хто по містах готує коктейльчики. Просто, @лять, всі, розумієте, рускіє? Всі!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві людей просять не панікувати, якщо у місті побачать комунальників, які зафарбовують маячки, що світять у нічний час на пішохідних переходах. Це робиться для того, аби прибрати зайве світло.