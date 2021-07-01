На дорогах України від 1 липня патрулюють автомобілі-"фантоми": подробиці

На дорогах України від 1 липня патрулюють автомобілі-"фантоми": подробиці

Патрульні використовуватимуть машини для пошуку порушників правил дорожнього руху, зокрема у разі перевищення швидкості.

Від1 липня на українських дорогах працюють поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, обладнані інтегрованими системами контролю швидкості. У Державному агентстві інфраструктурних проєктів, яке закупило такі автомобілі, їх назвали автомобілі-"фантоми".

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Наразі працюватимуть 4 такі машини - Skoda Kodiaq, які обійшлися в 6,6 млн грн. Їхні системи контролю здатні фіксувати швидкість як попутних, так і зустрічних автомобілів. Пізніше кількість "фантомів" планують збільшити.

"До 2024 року передбачається ввести 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму. Також зараз в Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху", - заявив Геращенко.

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