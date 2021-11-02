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На дорогах України запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: коли і де саме

На дорогах України запрацюють ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: коли і де саме

Національна поліція України

Загалом на українських дорогах автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів.

Від завтра, 3 листопада, на дорогах України запрацюють ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР. Зокрема, нові камери автофіксації порушень встановили на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

Розташування приладів:

м. Херсон (4 прилади контролю “КАСКАД”)

  • вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова
  • вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна
  • вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії
  • Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна

м. Одеса (9 приладів контролю “КАСКАД”)

  • Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога
  • Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія
  • вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного
  • Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна
  • просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана
  • Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога
  • просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська
  • просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова
  • вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога

м. Хмельницький (3 прилади контролю “КАСКАД”)

  • Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська
  • вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького
  • просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе

Запорізька область (2 прилади контролю “КАСКАД”)

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк

Загалом на українських дорогах автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів.

Зауважимо, система автоматичної фіксації порушень ПДР запрацювала в Україні від 1 червня 2020 рокуЯк контролювати швидкість автомобіля та не отримати "лист щастя" за перевищення - за цим посиланням.

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