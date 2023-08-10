На дорогах України запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР: точні адреси (список)

Загальна кількість приладів фіксації ПДР від 11 серпня буде 215, повідомили у патрульній поліції.
Від 11 серпня на автодорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше", - йдеться у його дописі.
ЯК він зауважив, загальна кількість приладів фіксації ПДР від 11 серпня буде 215.
Де запрацюють:
Бердичів - один комплекс
- вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу - вулиця Волочаївська
Кривий Ріг - два комплекси
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця 21-ї бригади Національної гвардії
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця Дніпровське шосе
Суми - один комплекс
- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу - вулиця Війська Запорозького
Ужгород - два комплекси
- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу - вулиця Антона Макаренка
- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу - проспект Свободи
Чернівці - п'ять комплексів
- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу - вулиця Героїв Майдану
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу - вулиця Небесної сотні
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу - вулиця Олександра Щербанюка
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу - вулиця Клубна
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу - Чернівецька об’їзна дорога
Вінницька область - два комплекси
- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Вінниця
Закарпатська область - два комплекси
- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - село Верхній Коропець
- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу - вулиця Доманинська
Тернопільська область - три комплекси
- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Тернопіль
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Кременець
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Великі Борки
Чернівецька область - один комплекс
- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу - Сторожинець.
Відновлюють роботу:
Вінниця - один комплекс
- проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу - вулиця Келецька
Львів - один комплекс
- вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Величковського
Хмельницький - два комплекси
- Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу - вулиця Молдавська
- проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу - Старокостянтинівське шосе
Суми - чотири комплекси
- вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу - вулиця Сергія Табали
- вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу - вулиця Кустовська
- вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу - площа Незалежності
- вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Харитоненка
Житомирська область - два комплекси
- на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Рівне
Івано-Франківська область - один комплекс
- на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - вулиця Грушевського
Київська область - 11 комплексів
- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - с. Капітанівка
- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова
- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова
- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Київ
- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Обухів
- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу - Харків
- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу - Ворзель
Кіровоградська область - один комплекс
- на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Одеса
Львівська область - шість комплексів
- на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Львів
- на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - село Красів
- на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - вулиця Перемоги
- на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Кам'янопіль
- на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу - Львів
- на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу - Львів
Одеська область - один комплекс
- на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ
Чернігівська область - один комплекс
- на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу - Мена.
Як повідомляли раніше, на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють важливу трасу.
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