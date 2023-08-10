На дорогах України запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР: точні адреси (список)

Загальна кількість приладів фіксації ПДР від 11 серпня буде 215, повідомили у патрульній поліції.

Від 11 серпня на автодорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше", - йдеться у його дописі.

ЯК він зауважив, загальна кількість приладів фіксації ПДР від 11 серпня буде 215.

Де запрацюють:

Бердичів - один комплекс

вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу - вулиця Волочаївська

Кривий Ріг - два комплекси

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця 21-ї бригади Національної гвардії

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу - вулиця Дніпровське шосе

Суми - один комплекс

вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу - вулиця Війська Запорозького

Ужгород - два комплекси

вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу - вулиця Антона Макаренка

вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу - проспект Свободи

Чернівці - п'ять комплексів

проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу - вулиця Героїв Майдану

проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу - вулиця Небесної сотні

вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу - вулиця Олександра Щербанюка

вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу - вулиця Клубна

на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу - Чернівецька об’їзна дорога

Вінницька область - два комплекси

на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Умань

на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Вінниця

Закарпатська область - два комплекси

на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - село Верхній Коропець

на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу - вулиця Доманинська

Тернопільська область - три комплекси

на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Тернопіль

на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу - Кременець

на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу - Великі Борки

Чернівецька область - один комплекс

на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу - Сторожинець.

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Відновлюють роботу:

Вінниця - один комплекс

проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу - вулиця Келецька

Львів - один комплекс

вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Величковського

Хмельницький - два комплекси

Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу - вулиця Молдавська

проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу - Старокостянтинівське шосе

Суми - чотири комплекси

вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу - вулиця Сергія Табали

вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу - вулиця Кустовська

вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу - площа Незалежності

вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу - вулиця Івана Харитоненка

Житомирська область - два комплекси

на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ

на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Рівне

Івано-Франківська область - один комплекс

на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу - вулиця Грушевського

Київська область - 11 комплексів

на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - с. Капітанівка

на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Київ

на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Житомир

на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова

на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Глеваха

на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ

на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - село Віта-Поштова

на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Київ

на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу - Обухів

на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу - Харків

на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу - Ворзель

Кіровоградська область - один комплекс

на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Одеса

Львівська область - шість комплексів

на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Львів

на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - село Красів

на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - вулиця Перемоги

на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу - Кам'янопіль

на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу - Львів

на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу - Львів

Одеська область - один комплекс

на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу - Київ

Чернігівська область - один комплекс

на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу - Мена.

Як повідомляли раніше, на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють важливу трасу.

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