Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

На дорогах Прикарпаття через негоду застрягли 12 авто та автобус

Рятувальникам довелося визволяти пасажирів рейсового автобуса, який не зміг продовжувати рух.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Негода на дорозі

Негода на дорозі / © ДСНС

У неділю, 28 грудня, через погіршення погодних умов, викликані мокрим снігом та поривами вітру, рятувальники Івано-Франківщини надавали допомогу транспортним засобам, які застрягли на автодорогах. Загалом відбуксирували 12 авто та автобус.

Про це повідомили в управління ДСНС Івано-Франківської області.

Зокрема, на ділянці дороги в селі Семаківці Коломийського району рятувальники відбуксирували 6 транспортних засобів та вивільнили 8 осіб, з них 5 дітей. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності громадян доставлено до стаціонарного пункту незламності в місті Городенка.

На автодорозі в селі того ж Коломийського району відбуксирувано 6 транспортних засобів, зокрема 1 рейсовий автобус сполученням «Чернівці — Городенка». У транспортних засобах перебували 24 особи, з них 2 дитини.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 36 осіб особового складу та 11 одиниць техніки, з них від ГУ ДСНС — 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, враховувати погодні умови, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також без нагальної потреби утриматися від поїздок.

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, в Калуському районі Івано-Франківської області з’їхав у кювет і перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинув один чоловік.

