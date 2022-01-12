На Драгобраті заблукав сноубордист: зниклого туриста знайшли за слідами у будиночку лісника (фото)

На Драгобраті заблукав сноубордист: зниклого туриста знайшли за слідами у будиночку лісника (фото)

Заблукалий турист натрапив на будиночок лісника, де єгері його нагодували й дали скористатися мобільним телефоном.

У вівторок, 11 січня, на Закарпатті під час катання на сноуборді в районі гори Драгобрат заблукав мешканець Одеси. 37-річний чоловік відпочивав у компанії друзів, і саме один із товаришів помітив його зникнення.

Як розповіли у пресслужбі ДСНС Закарпаття, друг зниклого туриста о 15:05 зателефонував за номером 101 і надав рятувальникам координати останнього місця перебування одесита.

Для пошуків туриста організували три групи з фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень. Вони знайшли сліди сноубордиста й рухалися в тому ж напрямку, коли чоловік вийшов на зв’язок.

Як з’ясувалося, він натрапив на будиночок лісника, де єгері його нагодували й дали скористатися мобільним телефоном, адже його власний розрядився на морозі. З будиночка рятувальники транспортували туриста до готельного комплексу, в якому той зупинився.

Нагадаємо, напередодні, 10 січня, на горі Драгобрат, що у Рахівському районі Закарпатської області, загубились два туристи. Вони катались на лижах та через туман з’їхали не в той бік. На щастя, рятувальники знайшли заблукалих відпочивальників.

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