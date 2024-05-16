На два Міг-31К менше: які наслідки атаки на аеродром "Бельбек" у Криму - телеграм-канали

Тим часом у Міноборони РФ заявили про збиття "українських ракет" над аеродромом.

Під час атаки на військовий аеродром "Бельбек" у Криму вночі 15 травня знищені ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також є втрати серед особового складу.

Про це повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах регіону.

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За їхніми даними, унаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

"Трохи пізніше, ближче до ранку 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" уже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК загорівся. 2 військовослужбовців загинули, 2 дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Україна офіційно не коментувала наслідки атаки по військовому аеродрому окупантів у Криму.

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що в ніч із 14 на 15 травня засоби ППО знищили над Кримом 10 оперативно-тактичних ракет ATACMS. Про втрати і пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло. Однак Z-воєнкори повідомляли про загиблих і поранених, але не уточнювали про їхню кількість та інші деталі.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи атаку на "Бельбек" звернув увагу, що окупрований Крим був другою за насиченістю ППО зоною після Москви і Московської області.

Якщо провести пряму між Джанкоєм і Бельбеком, виходить така собі значна напів-діагональ. А якщо провести лінії від Джанкоя і Бельбека до, наприклад, Феодосії, то виходить досить таки значний трикутник. Я ніби ні на що не натякаю, але ще на початку 2024 року Крим був другою за насиченістю ППО зоною після Москви і Московської області. А станом на другу половину 2024 року, це вже, м'яко кажучи - не так. Але, далі буде", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 15 травня у Криму лунали вибухи. Окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку".

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