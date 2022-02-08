На дві доби покинула хвору дитину в холодному будинку: на Полтавщині розшукали матір 5-річної дівчинки

На дві доби покинула хвору дитину в холодному будинку: на Полтавщині розшукали матір 5-річної дівчинки

Мати пообіцяла поліції більше не покидати доньки.

У Полтавській області мати залишила свою 5-річну доньку в холодному приміщенні. Жінку розшукала поліція.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

Правоохоронці встановили, де була 41-річна матір 5-річної дитини. Жінка прийшла до поліції та розкаялась. Вона пообіцяла більше не покидати доньки.

5-річну хвору дівчинку госпіталізували. Поки вона у лікарні.

Нагадаємо, в селі Полтавської області 41-річна матір залишила хвору 5-річну доньку в неопалюваному будинку та поїхала до Києва. Дитину 7 лютого знайшов поліцейський офіцер громади разом із представниками органу місцевого самоврядування та фахівцями служби у справах дітей. Медики виявили в дитини гостру респіраторну вірусну інфекцію.

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