На дві доби покинула хвору дитину в холодному будинку: на Полтавщині розшукали матір 5-річної дівчинки

Мати пообіцяла поліції більше не покидати доньки.
У Полтавській області мати залишила свою 5-річну доньку в холодному приміщенні. Жінку розшукала поліція.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
Правоохоронці встановили, де була 41-річна матір 5-річної дитини. Жінка прийшла до поліції та розкаялась. Вона пообіцяла більше не покидати доньки.
5-річну хвору дівчинку госпіталізували. Поки вона у лікарні.
Нагадаємо, в селі Полтавської області 41-річна матір залишила хвору 5-річну доньку в неопалюваному будинку та поїхала до Києва. Дитину 7 лютого знайшов поліцейський офіцер громади разом із представниками органу місцевого самоврядування та фахівцями служби у справах дітей. Медики виявили в дитини гостру респіраторну вірусну інфекцію.
Читайте також:
- Сімейні війни: на Прикарпатті жінка залізла до будинку колишньої дружини свого чоловіка, щоб зняти там відео
- "Якби вакцина була раніше, я б не поховала дітей": 87-річна жінка з Буковини розповіла, чому вирішила щепитись
- У Дніпрі в кіоску з продажу води знайшли тіло жінки