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На дві доби покинула хвору дитину в холодному будинку: на Полтавщині розшукали матір 5-річної дівчинки

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На дві доби покинула хвору дитину в холодному будинку: на Полтавщині розшукали матір 5-річної дівчинки

ГУ Національної поліції в Полтавській області

Мати пообіцяла поліції більше не покидати доньки.

У Полтавській області мати залишила свою 5-річну доньку в холодному приміщенні. Жінку розшукала поліція. 

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області. 

Правоохоронці встановили, де була 41-річна матір 5-річної дитини. Жінка прийшла до поліції та розкаялась. Вона пообіцяла більше не покидати доньки. 

5-річну хвору дівчинку госпіталізували. Поки вона у лікарні. 

Нагадаємо, в селі Полтавської області 41-річна матір залишила хвору 5-річну доньку в неопалюваному будинку та поїхала до Києва. Дитину 7 лютого знайшов поліцейський офіцер громади разом із представниками органу місцевого самоврядування та фахівцями служби у справах дітей. Медики виявили в дитини гостру респіраторну вірусну інфекцію. 

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