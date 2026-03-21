На двох пунктах пропуску запрацює єЧерга для автобусів: деталі

Кордон / © ДПСУ

У квітні система єЧерга для автобусів стане доступною на ще двох пунктах пропуску на кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що від 21 квітня забронювати конкретну дату перетину кордону автобусом можна буде на КПП:

«Устилуг — Зосін» на кордоні з Польщею;

«Сокиряни — Окниця» на кордоні з Молдовою.

Запис у чергу буде відкрито о 9.00 20 квітня, а рух за відповідними слотами розпочнеться о 9.00 21 квітня.

«Запис на конкретний слот доступний як для регулярних, так і для нерегулярних автобусних перевезень. Регулярні перевізники можуть бронювати час відповідно до затвердженого розкладу руху, тоді як нерегулярні рейси — обирати доступні вільні часові слоти», — зазначили у пресслужбі.

За даними Міністерства, така функція діє на 25 пунктах пропуску. Після впровадження оновлень на пунктах «Устилуг — Зосін» та «Сокиряни — Окниця», залишиться три КПП, де ще не впроваджено систему.

Що таке єЧерга

Проєкт «Електронна черга перетину кордону» (єЧерга) офіційно запрацював 12 грудня 2022-го на КПП «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні Польщею. Система обов’язкова для вантажівок та автобусів, які виїздять з країни.

Перевізники зможуть планувати день і час прибуття до конкретного пропускного пункту. Для цього слід заздалегідь зареєструватися на сайті www.echerha.gov.ua. Користування електронною чергою безкоштовне.

Як повідомлялося, раніше Мінрозвитку оновило систему єЧерга для автобусів коротких маршрутів. Йдеться про маршрути протяжністю до 400 км, на яких один автобус може перетинати кордон двічі і більше разів на добу за наявності регулярного дозволу.