На енергоблоці Запорізької АЕС стався інцидент: чи був викид радіації

Внаслідок дій російських окупантів на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС стався інцидент із витоком води з першого контура до другого.

Внаслідок дій російських окупантів на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС стався інцидент із витоком води з першого контура до другого.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом" 11 серпня.

"Внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий", – йдеться в заяві компанії.

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Там зазначили, що радіологічного викиду в довкілля не було.

Яка саме причина інциденту на ЗАЕС: що роблять окупанти

В "Енергоатомі" пояснили, що інцидент стався через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво ЗАЕС розпочало переведення четвертого енергоблоку у стан "холодний зупин".

Окрім того, протягом наступних трьох днів росіяни переведуть шостий енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин". Це є черговим порушенням умов ліцензії та вимог "Енергоатома".

Росіяни виводять з ладу енергоблоки ЗАЕС

Президент "Енергоатому" Петро Котін наголосив, що некомпетентне нелегітимне "керівництво" станції від "Росатома" "послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу".

"Цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із п’яти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний", – сказав Котін.

Він також запевнив, що після деокупації станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності всі причетні до інциденту. Йдеться про тих працівників ЗАЕС, яки виконують злочинні накази "Росатома" та доводять до критичного стану обладнання всіх енергоблоків.

Котін також повідомив, що високовольтну лінію зв’язку 750 кВ відремонтували і ЗАЕС ввечері 10 серпня вже була підключена до основної лінії живлення.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня ЗАЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ і опинилася на межі блекауту.

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