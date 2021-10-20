На фальшивих “коронавірусних” довідках ділки заробляли щомісяця 4 млн грн: фото та відео

Підроблені результати ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію купували навіть туристичні агенції.

Правоохоронці виявили діяльність злочинної групи, яка через соцмережі приймала замовлення щодо виготовлення фальшивих ПЛР-тестів на коронавірус, а також COVID-сертифікатів.

Як повідомили у пресслужбі Кіберполіції України, замовники послуг не проходили жодних лабораторних досліджень та процедури щеплення, а лише надавали свої дані для оформлення документації.

Вартість підробленого тесту становила 400 гривень, а COVID-сертифікат коштував 1500 гривень. Щомісячний прибуток зловмисників сягав 4 мільйонів гривень.

Серед клієнтів ділків, які продавали фальшиві довідки, були також туристичні агенції, представники яких перепродавали їх за вищою ціною.

За даними правоохоронців, злочинне угруповання, до якого входило 10 осіб, діяло близько року. За цей час було виготовлено понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 підроблених сертифікатів. У своїй діяльності фігуранти кримінального провадження незаконно використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медичних установ.

“Працівники поліції попередили продаж понад 100 фейкових сертифікатів про вакцинацію. Зловмисники напередодні прийняли замовлення на їхнє виготовлення”, - зазначили у поліції.

Правоохоронці провели 23 обшуки за місцями мешкання фігурантів, їх автомобілях та в офісах, на території Київської, Харківської та Запорізької областей. В результаті вилучено комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. Наразі поліцейські встановлюють їхнє походження.

Семеро зловмисників, у тому числі організатор злочинної групи, затримані. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом планують посилити відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Відповідати за "липові" документи будуть як ті, хто їх продає і виготовляє, так і ті, хто їх купує.

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