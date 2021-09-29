"На фінішній прямій": Шмигаль розповів, скільки міст готові до старту опалювального сезону

Тарифи залишатимуться стабільними, запевнив Шмигаль.
В Україні до опалювального сезону готові понад 90% об’єктів. Деякі міста готові майже на 100%.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 вересня.
"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - запевнив Шмигаль.
Голова уряду повідомив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. Крім того, від 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт⋅год. За даними Шмигаля, вартість буде меншою для 80% українських родин.
Також прем'єр доручив міністру енергетики Герману Галущенку простежити виконання завдань із підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду й щоденно інформувати суспільство про стан підготовки й проблемні питання.
"Підготовка до опалювального сезону — на фінішній прямій", - підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд розробив чіткий план із тарифної політики та стабільного опалювального сезону. В Україні ціна на газ стабільна - менш ніж 8 грн за кубічний метр.