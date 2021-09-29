"На фінішній прямій": Шмигаль розповів, скільки міст готові до старту опалювального сезону

"На фінішній прямій": Шмигаль розповів, скільки міст готові до старту опалювального сезону

Тарифи залишатимуться стабільними, запевнив Шмигаль.

В Україні до опалювального сезону готові понад 90% об’єктів. Деякі міста готові майже на 100%.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 вересня.

Також читайте Восени зросте вартість опалення і води: в яких містах мешканці платитимуть найбільше

"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - запевнив Шмигаль.

Голова уряду повідомив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. Крім того, від 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт⋅год. За даними Шмигаля, вартість буде меншою для 80% українських родин.

Також прем'єр доручив міністру енергетики Герману Галущенку простежити виконання завдань із підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду й щоденно інформувати суспільство про стан підготовки й проблемні питання.

Також читайте В Мінрегіоні розповіли, коли в Україні ввімкнуть опалення

"Підготовка до опалювального сезону — на фінішній прямій", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд розробив чіткий план із тарифної політики та стабільного опалювального сезону. В Україні ціна на газ стабільна - менш ніж 8 грн за кубічний метр.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: уряд не планує підвищувати тарифи на газ, опалення та гарячу воду у новому сезоні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання