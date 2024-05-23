На Франківщині хотіли мобілізувати чоловіка із викривленими руками та хворобою хребта: як все закінчилось

В Івано-Франківській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. У підсудного виявили викривлення рук та хворобу хребта, проте з цими захворюваннями його визнали обмежено придатним до військової служби.

Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, у грудні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до мобілізації. Згодом йому вручили "бойову" повістку, проте чоловік ухилився від призову.

На суді житель Прикарпаття провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "проживає сам, дружини, дітей та батьків немає. Крім того зазначив, що має хворобу, пов`язану з хребтом, внаслідок чого йому викрутило пальці обох рук та лікарями на ВЛК рекомендовано зробити операцію на обидві руки. Фізично працювати йому дуже важко. У вчиненому розкаюється, просив його суворо не карати".

Суд встановив, що він має діагнози: долонний фаціальний фіброматоз обох китиць (Дюпюітрена). Тендовагініт. Вторинна дистальна невропатія лівої китиці. Аномалія розвитку: гіпоплазія правої нирки з помірним порушенням функції. Лівобічний сколіоз І ст.грудного відділу хребта, між хребцевий остеохондроз, деформуючий спондильоз І ст. поперекового відділу без порушення функцій хребта; потребує стаціонарного лікування та оперативного втручання, що підтверджується довідкою КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Обертинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області № 127 від 13.05.2024 року.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року пробаційного нагляду.

Вирок суду

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