На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день – фото

У селі Космач похоронили пару, яка прожила у шлюбі 67 років.

На Івано-Франківщині, у селі Космач, 9 січня 2024 року в один день померла сімейна пара Волочій – Михайло і Параска. Вони прожили в шлюбі 67 років. Похорон подружжя відбувся 11 січня – в день народження жінки.

Про це пише "Bogo news".

Михайло і Параска одружилися 67 років тому. У них є один син, двоє онуків та двоє правнуків.

Михайло Волочій народився 1927 року та на чотири роки був старший за Параску. Також він був найстаршим чоловіком в селі.

Михайло та Параска Волочій / Фото: Bogo news

"Познайомились вони у місті на базарі на Штефана. Довго не зустрічалися, одразу згодилися і одружилися. Спочатку жили у жінки дома, а потім побудували свою хату. Весілля було два дні. У перший день увечері приходили шити вінки з барвінку. Молоду колись дуже файно завивали. На віночок купляли ще завушниці, голова вся була у стрічках по два метри, тоді хустка і рантух. Після того разом з молодим і музиками йшли до шлюбу", – якось розповідала Параска у своєму інтервʼю декілька років тому.

Михайло та Параска Волочій в день весілля/ Фото: Bogo news

Параска Волочій 30 років пропрацювала у колгоспі, а 13 років по сезонах. Михайла в селі знали, як доброго майстра. Він тесав дерева на будинки. А у Станіславі клав водопровід та каналізацію.

Нагадаємо, у Миколаївській області з ополонки дістали тіло чоловіка.

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