На Франківщині солдат втік з військової частини "на лікування" – як його покарали

Солдату з Прикарпаття винесли вирок за втечу з військової частини.

В Івано-Франківській області суд визнав винним солдата у втечі з військової частини, йому призначили покарання – п’ять років ув’язнення.

Про це йдеться у рішенні Коломийського міськрайонного суду, пише Zaxid.net.

Солдат у суді визнав свою провину.

Як вказано у матеріалах справи, старший солдат Михайло Н., мешканець Коломийського району, проходив військову службу за призовом під час мобілізації на посаді стрільця-снайпера. 17 березня військовий самовільно покинув розташування військової частини та не з’являвся на службу до 29 червня. У цей час Михайло Н. перебував дома та проводив час на власний розсуд. Однак в кінці червня солдат заявив про бажання знову служити.

У суді солдат заявив, що втік з військової частини, бо командування не відправляло його на лікування та ВЛК.

Проте після покидання місця служби Михайло Н. не перебував на стаціонарному лікуванні, бо вважав, що лікуватись він має саме у військовому госпіталі.

Солдат повідомив, що у нього була металева пластина у ключиці, вона почала мігрувати, тому йому провели операцію та видалили її. Від навантаження ключиця отримала тріщину, через що йому проводили ще одну операцію.

На вирок суду може бути подана апеляція.

Нагадаємо, на Закарпатті священник УПЦ МП, який пропагував комунізм, уник в'язниці, – що вирішив суд.

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