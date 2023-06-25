На Франківщині з підтопленого будинку врятували пенсіонерку, дитину та собаку – фото

В Івано-Франківській області через сильні опади підтоплено п’ять житлових будинків та близько 30 дворогосподарств.

В Івано-Франківській області, у селі Яглуш з підтоплених через негоду будинків довелося рятувати людей та тварин. Через сильні опади з берегів вийшов місцевий потічок та підтопив п’ять житлових будинків та вісім господарських споруд. У пастці опинилися люди.

Про повідомляє пресслужба ДСНС.

"До місця події було направлено рятувальників 16 Державної пожежно-рятувальної частини та мобільно-оперативну групу другого Державного пожежно-рятувального загону, якими евакуйовано з підтопленого будинку літню жінку, дитину та собаку", — розповіли в ДСНС.

Також внаслідок сильних опадів у с. Липівка відбулося підтоплення близько 30 дворогосподарств.

На Франківщині з підтопленого будинку врятували людей та тварин.

На Франківщині з підтопленого будинку врятували людей та тварин.

На Франківщині з підтопленого будинку врятували людей та тварин.

Нагадаємо, у Києві та області оголосили перший рівень небезпеки.

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