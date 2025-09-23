На Франківщині авто в’їхало в отару овець: загинуло багато тварин

Вівці / © Pexels

Реклама

У селищі Ворохта Івано-Франківської області водій автомобіля збив овець та поїхав з місця події. Загинуло 28 тварин. Поліція вже притягнула водія до відповідальності.

Про це повідомили поліція Івано-Франківської області та видання Galka.if.ua.

21 вересня близько 23:00 поліція отримала повідомлення про те, що у Ворохті Надвірнянського району автівка збила овець та поїхала з місця події.

Реклама

Поліцейські встановили, що в отару овець в’їхав 32-річний чоловік за кермом авто Ford Focus. У темну пору доби водій не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та наїхав на тварин, які йшли центром неосвітлюваної проїзної дороги. Чоловік був тверезим.

Як повідомила «Суспільному» речниця поліції в Івано-Франківській області Христина Максимчак, після інциденту через певний час водій повернувся на місце.

За інформацією Galka.if.ua, загинуло 28 овець. Пастуху вдалося врятуватися від наїзду машини, яка «неслася на шаленій швидкості».

Поліцейські склали на водія адміністративний протокол за трьома статтями:

Реклама

Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;

Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна;

Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.

До слова, в Одесі 66-річний чоловік застрелив безпритульного собаку на прибережній Трасі здоров’я. Чоловік стріляв із пневматичної гвинтівки. Він пояснив свій вчинок тим, що нібито намагався захиститися від зграї собак. Стрільцеві загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.