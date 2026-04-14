На Франківщині чоловік хотів вразити дівчину, але опинився у суді: що утнув

Крадіжка косметики в магазині / Ілюстративне фото / © ТСН

У Калуші на Прикарпатті чоловік викрав із магазину дорогі засоби для волосся, щоб подарувати їх випадковій дівчині. Тепер замість побачень на нього чекає покарання, яке ухвалив суд.

Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду.

У жовтні 2025 року до одного з магазинів Калуша зайшов чоловік і, скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігав, вирішив викрасти товар. За кілька хвилин він узяв із полиць три косметичні засоби — еліксир, спрей і маску для волосся загальною вартістю 3466 грн.

Після цього зловмисник покинув магазин і розпорядився викраденим на власний розсуд. Пізніше в суді він пояснив, що передав ці речі незнайомій дівчині як подарунок.

Вирок суду за крадіжку косметики

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, висловив каяття та повідомив, що компенсував завдані збитки. Він просив суд не призначати суворе покарання.

Обвинувачення наполягало на реальному ув’язненні, тоді як захист клопотав про умовний термін, враховуючи сімейні обставини чоловіка, наявність двох дітей і стан його здоров’я.

У результаті суд призначив покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Водночас, беручи до уваги обставини справи, чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на три роки. Окрім цього, із засудженого стягнули понад 2000 грн витрат на проведення експертизи.

До слова, у Києві чоловіка засудили до п’яти років тюрми за спробу викрасти з «Епіцентру» понад 13 кг свинячого ошийка вартістю 4 244 грн. Зловмисник попросив працівника покласти м’ясо в рюкзак і намагався пройти повз касу, але був зупинений охороною. Суворий вирок зумовлений тим, що крадіжка вчинена в умовах воєнного стану, а сам обвинувачений є рецидивістом із багаторазовими судимостями.