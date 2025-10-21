ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
2175
Час на прочитання
1 хв

На фронті російські жінки штурмували позиції ЗСУ: чим все закінчилося (відео 18+)

ЗСУ показали, як ліквідували «штурмовикинь» російської армії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
На штурм кидають жінок: 110-та та 154-та бригади ліквідували окупанток

Українські захисники ліквідували двох російських жінок, яких командування РФ відправило на штурм.

Відео ліквідації опублікувала 110 окрема механізована бригада у своєму Telegram.

«Росіяни кидають у штурми жінок. 110-та разом із побратимами зі 154-ї ОМБр зафіксували та знищили двох окупантів жіночої статі», — йдеться у повідомленні.

Загарбниць ліквідували за допомогою дронів.

Увага! Відео містить чутливі кадри 18+

Напрямок, де стався інцидент, не розголошується. За попередньою інформацією, останнім часом 110 та 154 бригади воювали на Харківщині.

Зауважимо, що у серпні цього року на Покровському напрямку нацгвардійці помітили жінку з армії РФ, яку кинули на штурм. У липні росіянок помітили на штурмах Часового Яру.

Раніше повідомлялося, що син екскандидата в президенти Білорусі загинув, воюючи за Росію.

