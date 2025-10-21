- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2175
- Час на прочитання
- 1 хв
На фронті російські жінки штурмували позиції ЗСУ: чим все закінчилося (відео 18+)
ЗСУ показали, як ліквідували «штурмовикинь» російської армії.
Українські захисники ліквідували двох російських жінок, яких командування РФ відправило на штурм.
Відео ліквідації опублікувала 110 окрема механізована бригада у своєму Telegram.
«Росіяни кидають у штурми жінок. 110-та разом із побратимами зі 154-ї ОМБр зафіксували та знищили двох окупантів жіночої статі», — йдеться у повідомленні.
Загарбниць ліквідували за допомогою дронів.
Увага! Відео містить чутливі кадри 18+
Напрямок, де стався інцидент, не розголошується. За попередньою інформацією, останнім часом 110 та 154 бригади воювали на Харківщині.
Зауважимо, що у серпні цього року на Покровському напрямку нацгвардійці помітили жінку з армії РФ, яку кинули на штурм. У липні росіянок помітили на штурмах Часового Яру.
Раніше повідомлялося, що син екскандидата в президенти Білорусі загинув, воюючи за Росію.