ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
574
Час на прочитання
1 хв

На фронті стратегічна криза: Чмут про загрозу втрати державності

Тарас Чмут заявив про стратегічну кризу на фронті, яка може коштувати Україні державності.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

На фронті наростає стратегічна криза, яка, у найгіршому варіанті, може призвести до втрати державності.

Про це заявив керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Суспільному».

На його думку, про стратегічну кризу свідчить ситуація на полі бою, «де динаміка втрати позицій, відступу збільшується, і очевидних перспектив до зміни немає».

«По відгуку з боку військ — на всіх рівнях, у всіх родах, видах, відомствах і службах. По загальній оцінці стану справ. Цього достатньо», — каже волонтер.

Чмут попереджає, що стратегічна криза в найгіршому варіанті може призвести до втрати державності.

«Як би це зараз не звучало і як би ми не хотіли думати, що це неможливо. У більш, скажімо так, прийнятному варіанті — це активний російський наступ далі. Наскільки далі — залежить від багатьох факторів і чинників, і тут важко прогнозувати, але динаміка не на нашу користь», — підсумував він.

Раніше Тарас Чмут попередив про ризики масштабного прориву РФ на фронті.

Дата публікації
Кількість переглядів
574
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie