На фронті стратегічна криза: Чмут про загрозу втрати державності

На фронті наростає стратегічна криза, яка, у найгіршому варіанті, може призвести до втрати державності.

Про це заявив керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю «Суспільному».

На його думку, про стратегічну кризу свідчить ситуація на полі бою, «де динаміка втрати позицій, відступу збільшується, і очевидних перспектив до зміни немає».

«По відгуку з боку військ — на всіх рівнях, у всіх родах, видах, відомствах і службах. По загальній оцінці стану справ. Цього достатньо», — каже волонтер.

Чмут попереджає, що стратегічна криза в найгіршому варіанті може призвести до втрати державності.

«Як би це зараз не звучало і як би ми не хотіли думати, що це неможливо. У більш, скажімо так, прийнятному варіанті — це активний російський наступ далі. Наскільки далі — залежить від багатьох факторів і чинників, і тут важко прогнозувати, але динаміка не на нашу користь», — підсумував він.

