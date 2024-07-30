На фронті в Україні з'явилися нові російські дрони: яка їхня мета - розповіли в ISW

Нові безпілотники виробляються в особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан.

Росія почала використовувати на фронті в Україні нові дешеві російські безпілотники з пінопласту та фанери. Це - фальшиві цілі для відволікання українських засобів ППО.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також читайте Росія може вивести із України частину окупантів - ISW

Аналітики, посилаючись на російськці та українські джерела, зазначають, що нові російські безпілотники - це БПЛА "Гербера", вироблені в особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан.

Російське опозиційне видання Astra повідомило 28 липня, що російські канали почали розміщувати рекламу безпілотників "Гербера" невдовзі після того, як речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Черняк розповів про ці безпілотники в статті Reuters від 26 липня.

"Ці безпілотники "Гербера" дуже схожі на іранські безпілотники "Шахед" і, ймовірно, призначені для того, щоб виступати в ролі фальшивих цілей для відволікання українських засобів протиповітряної оборони і водночас передавати дані про засоби протиповітряної оборони України російським військовим", - сказано у звіті.

Нагадаємо, за даними ISW, окупанти просуваються у Вовчанську та, ймовірно, захопил увесь агрегатний завод.

Джавеліни та ракети для Хаймарсів – коли чекати на нову допомогу від США?

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.