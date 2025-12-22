ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
174
На фронті в Україні загинули двоє добровольців зі США: що відомо про них

На війні в Україні загинули двоє американських добровольців: Тай Вінґейт Джонс та Браян Зачерл.

Руслана Сивак
Загинули два добровольці з США Ліворуч, Тай Вінгейт Джонс, і праворуч, Браян Зачерл.

Загинули два добровольці з США Ліворуч, Тай Вінгейт Джонс, і праворуч, Браян Зачерл. / © соцмережі

Американські волонтери Тай Вінґейт Джонс та Браян Зачерл загинули на початку грудня, захищаючи Україну від російської агресії. Обоє служили у складі міжнародного підрозділу під командуванням Головного управління розвідки (ГУР) МОУ.

Про це пише Newsweek.

Рідні добровольців підтвердили трагічну звістку в соціальних мережах. За словами Ембер Джонс, її брат Тай Вінґейт Джонс загинув 3 грудня. Трагедія сталася, коли російський дрон-камікадзе влучив у медичний бронетранспортер, у якому він перебував. У загиблого залишилася вагітна дружина.

Браян Зачерл загинув у бою за кілька днів до 5 грудня у віці 29 років. Його дядько, Майкл Зачерл, зазначив, що родина досі чекає на можливість евакуювати тіло з поля бою. У Браяна в Києві залишилися дружина Кімберлі та двоє дітей.

Браян Зачерл раніше проходив навчання в школі підготовки охоронців у Колорадо (Executive Security International). Колеги та викладачі згадують його як «працьовиту та позитивну людину», яка мала велику повагу серед оточення.

«Ми всі розбиті горем, але дуже пишаємося ним. У наші дні егоїзм здається популярним, тому жертва Браяна видається ще більш героїчною», — написав Майкл Зачерл.

Нагадаємо, двоє індійців, які приїхали до РФ за студентськими візами, загинули після того, як їх примусово завербували росіяни для участі у війні проти України.

Раніше повідомлялося, під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув військовий льотчик — старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

174
