На фронті в Україні загинули двоє добровольців зі США: що відомо про них

Загинули два добровольці з США Ліворуч, Тай Вінгейт Джонс, і праворуч, Браян Зачерл. / © соцмережі

Американські волонтери Тай Вінґейт Джонс та Браян Зачерл загинули на початку грудня, захищаючи Україну від російської агресії. Обоє служили у складі міжнародного підрозділу під командуванням Головного управління розвідки (ГУР) МОУ.

Про це пише Newsweek.

Рідні добровольців підтвердили трагічну звістку в соціальних мережах. За словами Ембер Джонс, її брат Тай Вінґейт Джонс загинув 3 грудня. Трагедія сталася, коли російський дрон-камікадзе влучив у медичний бронетранспортер, у якому він перебував. У загиблого залишилася вагітна дружина.

Браян Зачерл загинув у бою за кілька днів до 5 грудня у віці 29 років. Його дядько, Майкл Зачерл, зазначив, що родина досі чекає на можливість евакуювати тіло з поля бою. У Браяна в Києві залишилися дружина Кімберлі та двоє дітей.

Браян Зачерл раніше проходив навчання в школі підготовки охоронців у Колорадо (Executive Security International). Колеги та викладачі згадують його як «працьовиту та позитивну людину», яка мала велику повагу серед оточення.

«Ми всі розбиті горем, але дуже пишаємося ним. У наші дні егоїзм здається популярним, тому жертва Браяна видається ще більш героїчною», — написав Майкл Зачерл.

