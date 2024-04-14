На фронті важчає, а допомога Україні досі обмежена – звернення Зеленського

За словами президента, ситуація на фронті цими днями – і особливо на Донецьких напрямках – важчає.

Увечері, 14 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Злочинні атаки РФ

Президент розповів, що за минулу ніч вдалося збити 10 "шахедів" із десяти, застосованих росіянами. Загалом за тиждень російські окупанти використали проти України вже майже 130 "шахедів". На щастя, більшість із них вдалося збити.

Також були застосовані понад 80 російських ракет і майже 700 керованих авіабомб.

Сьогодні ракети та дрони атакували Дніпро й Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщини, Херсонщини, Сумщини. Є поранені і загиблі.

"Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів", – каже Зеленський.

За його словами, кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У "шахедах" – також компоненти, вироблені у вільному світі.

"Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви", – наголосив глава держави.

Також читайте Зеленський відреагував на атаку Ірану на Ізраїль

За його словами, сучасна авіація та системи ППО доводять свою ефективність. Це було продемонстровано на Близькому Сході, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та "шахеди", які були спрямовані проти Ізраїлю.

"Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно. Не можна більше втрачати часу", – сказав Зеленський.

Фронт

За словами президента, ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями – і особливо на Донецьких напрямках – важчає.

"За цей тиждень особливо заслуговують на вдячність 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ – її воїни незмінно ефективно діють. І на тижні був день бригади у 148-ї. Дякую також 55-й окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ". Варто відзначити й воїнів ГУР – підрозділи "Кракен" та "Артан" та 9-й департамент ГУР", – сказав глава держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Зеленський стурбований: на фронті ЩЕ ВАЖЧЕ!