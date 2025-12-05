На фронті є просування з обох сторін: деталі від ISW

Ситуація на фронті / © ТСН

Реклама

Інститут вивчення війни (ISW) виклав актуальний огляд фронту станом на ранок 5 грудня. Це дані за попередній день, 4 грудня. Є багато просувань росіян, але ворог бреше про оточення Мирнограда.

Про це повідомляєISW.

Де наступали і просунулися росіяни на 5 грудня

Росіяни наступали, але не просунулися на півночі Сумської області, на півночі Харківської області, Боровському, Добропільському, Покровському напрямках, на заході Запорізької області, на Херсонському напрямку.

Реклама

«Геолоковані відеозаписи, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що українські війська утримували позиції або нещодавно просувалися у західній частині Вовчанських Хуторів (на північний схід від Харкова) — районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ», — указали аналітики.

Z-блогери нарікали, що на Сумщині військове командування неправдиво повідомило окупантам, що вони будуть утримувати позиції, а не проводити штурмові операції.

На Вовчанському напрямку росіяни продовжують застосовувати тактику проникнення невеликими групами — і постійно піднімають прапори, щоб здавалося, аби вони захопили більше територій.

Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великого Бурлука, на Куп’янському, Слов’янсько-Лиманському, Сіверському напрямках, в тактичному районі Костянтинівка — Дружківка, на Новопавлівському напрямках.

Реклама

Геолоковані відеозаписи, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південному сході Костянтинівки.

«ISW оцінює, що українські війська більше не утримують позиції вздовж південного та східного берегів річки Солона на північ від та в центральній частині Новопавлівки, враховуючи кілька спостережуваних геолокацій російських військ, що діють у Новопавлівці. ISW оцінює, що російські війська просувалися в цьому районі раніше», — повідомили аналітики.

Просування ЗСУ на фронті

Українські війська нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку. Швидше за все, мова про звільнення Іванівки на північний схід від Олександрівки.

Також ЗСУ нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку.

Реклама

Геолоковані кадри, опубліковані 4 грудня, показують українських військовослужбовців, які піднімають українські прапори в центральній частині Добропілля (на північ від Гуляйполя).

«Це свідчить про те, що російські війська наразі не утримують позицій на східному березі річки Гайчур на захід від Добропілля, районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ», — повідомили аналітики.

ISW спершу подали цю інформацію як те, що ЗСУ звільнили Добропілля. В Генштабі наполягали, що росіяни не захоплювали Добропілля, там були дії ДРГ.

Яка ситуація у Покровську та Мирнограді

В ISW кажуть: нема доказів, що Росія оточила Мирноград.

Реклама

«ISW не бачив візуальних доказів чи офіційних українських звітів, щоб оцінити, що російські війська оточили українські сили в Мирнограді, хоча ситуація, ймовірно, надзвичайно складна, і російські війська, дуже ймовірно, можуть порушити вузькі шляхи евакуації українців та контрольно-пропускні пункти за допомогою артилерії та безпілотників», — наголосили у звіті.

Українські сили все ще діють у Покровську, тоді як російські війська продовжують місії з інфільтрації в цьому районі, зазначають ISW у своєму звіті.

Зазначимо, Росія щомісяця мобілізує близько 35 тисяч громадян, тоді як Україна знищує приблизно 16 тисяч російських військових. Щоб зупинити просування окупаційних сил, Україні потрібно майже подвоїти втрати Росії до 30–32 тисяч щомісяця.