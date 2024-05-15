На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині: його мобілізували у Львові

Директора музею мобілізували у грудні минулого року, коли він приїхав на Міжнародну конференцію збереження культурної спадщини у Львів.

На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею імені Володимира Покотила (Чернігівська область), експерт з культурної спадщини, громадський діяч Віталій Крутий, який був мобілізований.

Про це повідомила Менська міська рада.

Військовослужбовець загинув 12 травня 2024 року поблизу населеного пункту Металівка Харківської області під час виконання бойового завдання.

Музейника з Чернігівщини мобілізували фактично силоміць у Львові

У грудні 2023 року місцеве видання "Менщина" розповідало, що музейника мобілізували під час візиту до Львова. Тоді чоловік прибув на міжнародний форум із збереження культурної спадщини.

"Я поїхав на Міжнародну конференцію збереження культурної спадщини у Львів. Так як поселення у готель було з 12 години, а я приїхав о 7, то я просто вийшов на вулицю, до мене спочатку підійшли двоє, потім троє. Запитали документи, запитали військове посвідчення, сказали, що треба перевірити, чи я не ухилянт.

Потім дуже лагідно попросили сісти до них у машину і проїхати на 15 хв. Ці 15 хв вже тривають більше тижня. Швидко забрали документи, телефон, запропонували пройти медкомісію при військкоматі. У військкоматі не дали можливості навіть забрати речі із готелю – відразу забрали у військову частину.

У мене немає "броні", мене мобілізували законно. Але оцей спосіб хапати на вулиці у незнайомому місті", – розповідав у грудні 2023 року сам Віталій Крутий.

Віталій Крутий / Колаж Олени Коцеруби

Експертка Культурного фронту Олена Коцеруба у своєму Facebook поділилася спогадами про загиблого військового і науковця.

За її словами, Віталій Крутий не скаржився на мобілізацію – лише не розумів, навіщо хапати на вулиці і поводитись як із злочинцем експерта, який їде ділитися досвідом із колегами з України та знайомитися із найкращим світовим досвідом.

"Ми бронюємо пересувний цирк, але чомусь не бронюємо унікальних спеціалістів, які докладають значних зусиль для збереження спадщини. А потім одного дня, з’являється новина – загинув. І це гине не просто одна людина, це гине унікальний досвід і можливості. Страшно не те, що відбувається зараз, а те, що буде після та хто залишиться після", – підсумувала Олена Коцеруба.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі", 21-річний Назарій "Грінка" Гринцевич, який після звільнення з полону повернувся на фронт.

Також ми писали, що на фронті загинув відомий журналіст з Волині Олександр Машлай.

Читайте також: