На фронті загинув фотограф ЗСУ Арсен Федосенко: щемливі спогади про героя від його дружини

Арсен Федосенко доєднався до лав ЗСУ у березні 2022 року, два тижні чекаючи своєї черги під Печерським військкоматом.

Заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій поділилася зворушливими спогадами про свого чоловіка Арсена Федосенка, який загинув на фронті.

Арсен Федосенко доєднався до лав ЗСУ навесні 2022 року. Його називали одним із найкращих фотографів Збройних сил.

"Я не знаю як з цим жити і як про це написати. Бо ми готувалися до щасливої старості разом, а не до слів на смерть. Для всіх Арсен Федосенко – фотограф, художник, творець, капітан Збройних сил України. Українець! Для синів він – найкращий батько.Для мене – коханий чоловік", – розповідає Анна Кирій.

Арсен Федосенко і його дружина Анна Кирій

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Кирій розповіла свою історію кохання. За її словами, вони закохалися одне в одного з першого погляду.

"Такої сили кохання, як було у нас, не існує. Бо я не бачила нічого подібного ані в фільмах, ані в книжках. Любов сталася з першого погляду і розквітала з роками. Ми познайомились в Ольвії на розкопках давнього міста. Молодими студентами. Закохалися одразу і на все життя. Я дивувалась, що він завжди знав, де знаходиться сонце. А він дивувався, що ми співаємо українські пісні всю ніч і вони не закінчуються зі світанком…

Жити з таким коханням і насолоджуватись ним наповну ми навчилися десь після двадцяти років разом. І мали щасливих ще три, два з яких припали на повномасштабну війну", – розповідає архітекторка.

Кирій пригадала, що її чоловік завжди говорив українською і виховував дітей, щоб вони теж говорили українською, хоча вона сама раніше була російськомовною.

"Він завжди говорив українською, а я російською. Коли народився другий син, Арсен почув, що старший звертається до молодшого "Мой малєнькій братік". На наступний день він звільнився з роботи і сказав, що буде тепер з дітьми. Бо його діти мають говорити українською, а не язиком матері. Він так діяв завжди, без жодних компромісів в важливому. Ні на кого не перекладав відповідальність. Мав цінність, виборював її та захищав. Тихо, впевнено, самостійно, з гідністю Україна і українське були для нього найвищою цінністю", – зазначає Кирій.

Жінка сподівалася, що Арсену все ж вдасться вижити після важкого поранення. Але поранення було надто важким.

Також вона зазначила, що прощання із загиблим героєм відбудеться в четвер, 13 червня, о 12.00 в Михайлівському соборі Києва.

Останній пост Арсена Федосенка на його сторінці в Facebook і світлини з фронту.

Ще низка фото Арсена Федосенка зі зруйнованих прифронтових міст.

Нагадаємо, у Києві провели в останню путь бойову медикиню Ірину Цибух "Чеку".

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