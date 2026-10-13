На фронті загинула військова "Демон", яка заявляла про домагання: суспільство вимагає правди (оновлено)

Загибла військова Валерія Степанова з позивним «Демон» / © Threads-сторінка Олени Олійник

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На фронті внаслідок атаки ворожого дрона загинула FPV-пілотеса 432-го окремого полку безпілотних систем Валерія Степанова з позивним «Демон». Раніше військова публічно заявляла про домагання під час служби у 118-й бригаді ТрО та фізичне насильство після переведення до іншого батальйону. Громадськість закликає Міноборони провести ретельне розслідування обставин трагедії.

Про це повідомили на Instagram-сторінці військового жіночого проєкту «Вона стоїть» та заявила у Threads громадська діячка і військова волонтерка Олена Олійник.

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«Валерія Степанова, військовослужбовиця та FPV-пілот, загинула від ворожого дрона під час виконання бойового завдання. Загинула як Героїня, захищаючи Україну й кожного з нас. Молода, красива, мама. Її діти залишилися без мами. Немає слів, які б могли вмістити цей біль», — йдеться у дописі військового жіночого проєкту.

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Раніше військовий жіночий проєкт «Вона стоїть» публікував заяву Валерії про домагання і насильство під час її служби у 118-й бригаді територіальної оборони. Військова публічно розповіла про пережите, знайшовши в собі сили говорити про це.

«Ми пам’ятатимемо її сміливість — і в бою, і в рішенні не мовчати. Її подвиг і внесок у захист України заслуговують на шану, а її свідчення не мають бути забуті після її загибелі. Сподіваємося, що розслідування заявлених нею фактів буде доведене до кінця, а всі, чию вину буде встановлено, понесуть покарання», — наголошується у заяві.

У проєкті «Вона стоїть» також наголосили, що обставини загибелі Валерії потребують ретельного та неупередженого розслідування, зважаючи на її публічні заяви про домагання і насильство під час служби. Автори повідомлення також тегнули в дописі Міністерство оборони України.

Допис на сторінці військового жіночого проєкту «Вона стоїть» про загибель Валерії Степанової / © Instagram

Своєю чергою Олійник також заявила, що загибель Степанової потребує незалежного, ретельного та неупередженого розслідування з боку Міноборони.

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«Валерія загинула від ворожого дрона під час виконання бойового завдання. Раніше у проєкті „Вона стоїть“ ми опублікували її заяву про фізичне насильство та погрози під час служби. З огляду на ці заяви вважаємо необхідним встановити всі обставини її загибелі та перевірити, чи були належно розглянуті її повідомлення та чи було вжито заходів для її захисту», — йдеться у повідомленні волонтерки.

Вона наголосила, що не стверджує про наявність зв’язку між попередніми заявами Валерії та її загибеллю. Водночас, за словами Олійник, це питання потребує незалежної перевірки та чітких відповідей.

Також громадська діячка зазначила, що розслідування заявлених військовою фактів насильства має бути доведене до кінця.

«Її загибель не повинна стати причиною замовчування чи припинення пошуку правди. Усі, чию вину буде встановлено, мають понести покарання», — зазначила Олійник.

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Вона додала, що діти та рідні загиблої військовослужбовиці мають право знати правду.

Заяви Валерії Степанової про домагання в армії — що відомо

У серпні 2026 року Степанова розповіла про ситуацію, яка, за її словами, сталася під час проходження служби у 118-й окремій бригаді ТрО. Як стверджувала військова, після укладення контракту вона мала працювати операторкою БпЛА, проте спочатку її направили на командно-спостережний пункт. Під час одного з чергувань, як стверджувала жінка, представники командування вживали алкоголь і запропонували їй приєднатися. Валерія відмовилася.

«Нам треба працювати, бо напружена ситуація, позиції не виходять на зв’язок. Комбат і замкомбата по одному запрошують до себе в кімнату та споюють. Дійшла черга до мене. Мене запрошують у кімнату, пропонують випити. Я відмовляюся, я не п’ю! На що отримую відповідь: „Значить, будемо заливати“. Вимикають світло, зачиняють кімнату, тримають мене, намагаються лапати. Я пробую вирватися, втекти. Мені просто повезло, що вони вирубилися. Пізніше дізнаюся їхню версію тієї ночі: «Вона набухалася, ми її виї****, вона шлю**». Як вони не намагалися, але жодної краплі алкоголю я тоді не пила», — розповідала Валерія.

Після цього військова вирішила публічно повідомити про інцидент. Згодом її перевели до іншого батальйону. Водночас, за словами Степанової, там вона знову стала жертвою фізичного насильства — її били та душили.

Після оприлюднення заяви Валерія також повідомила про отримані погрози.

Через певний час військовослужбовиця заявила, що самовільно залишила військову частину, бо їй не підписали переведення до іншої військової частини. Вона уточнила, що «ніхто мене не ґвалтував», «погроз теж більше не було». Степанова також зауважила, що претензії до всієї бригади узагальнила, хоча йшлося про два різні батальйони.

Пізніше вона опублікувала відповідь командування 118-ї бригади ТрО, у якій йшлося про початок службового розслідування. Військова писала в Мережі, що «118-та ОБр ТРО офіційно й оперативно відреагувала на ситуацію. Наразі проводяться відповідні розслідування. На мене жодного тиску не чиниться, ми співпрацюємо, і я вдячна за це».

Згодом стало відомо, що Валерія приєдналася до 432-го окремого полку безпілотних систем.

До слова, торік військовослужбовиця Єлизавета Марцинюк із позивним «Мавка» заявила про сексуальні домагання і спробу зґвалтування під час служби. За її словами, звернення до офіцера з психологічної підтримки не дало результатів — той звинуватив саму «Мавку» та виписав догану. Марцинюк звернулася по консультацію до юристів для звернення до вищого керівництва.

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