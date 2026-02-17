ТСН у соціальних мережах

575
1 хв

На фронті загинули дві молоді українські військові: що відомо про "Кару" та "Лайзу"

На Запоріжжі росіяни вбили українських військових “Кару” і “Лайзу”.

Кара і Лайза

Дві молоді українські військові загинули від удару російського дрона на Запорізькому напрямку. Позивні — «Карa» і «Лайза». Вони рятували поранених.

Про це поінформував командир роти наземних роботизованих комплексів 110 окремої механізованої бригади Сергій Волков.

«Кара» і «Лайза» на щиті», — написав він.

Військовий зазначив, що захисниці рятували поранених, вчилися, тягнули на собі важкі функції, допомагали передньому краю не гірше за будь-кого.

підтримували передовий край та несли важкі функції, демонструючи справжню відданість Україні.

Як розповів Волков, «Карa» пройшла окупацію Херсонщини, фільтрації та знущання ворога. Дівчина не зламалася і повернулася до строю, щоб захищати Батьківщину до останнього подиху.

«Лайза», молода контрактниця, опанувала сучасну зброю й тактичні навички. Була тихою, світлою та сильною. А найголовніше — справжньою.

«Сьогодні ми їх поховали. Це не кінець, боротьба продовжується і зло буде покарано. Честь і памʼять мої дівчата», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж дня, 17 лютого, РФ вбила трьох українських енергетиків на Донеччині.

Так, загиблі потрапили під ворожий дрон. Жертвами стали працівники Слов’янської ТЕС.

«Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!», — написали у Міненерго.

