ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
2 хв

На фронті повідомили про смерть австралійського добровольця — подробиці

В Австралії повідомили про смерть добровольця Рассела Вілсона на українському фронті.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Військовий (ілюстративне фото)

Військовий (ілюстративне фото) / © Pixabay

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії (DFAT) перевіряє інформацію про загибель австралійця Рассела Аллана Вілсона, який воював на боці України проти російської армії. За повідомленнями в соціальних мережах ф даними ЗМІ, доброволець загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Рассел Вілсон був уродженцем Госфорда (Новий Південний Уельс). Він служив в австралійській армії, а до лав Сил оборони України приєднався 2023 року. За інформацією ABC, Вілсон загинув під час свого останнього виходу на позиції — лише за тиждень до запланованого весілля.

Побратим загиблого, ветеран армії США, в соціальних мережах охарактеризував Вілсона як людину виняткової мужності, яка обрала шлях боротьби за свободу попри можливість залишити зону бойових дій. У МЗС Австралії підтвердили, що знають про повідомлення щодо смерті свого громадянина та наразі надають консульську підтримку його родині. Водночас уряд країни вкотре закликав своїх громадян утриматися від будь-яких поїздок до України.

За даними офіційних джерел, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року в боях загинуло щонайменше восьмеро громадян Австралії. Наразі також триває боротьба за звільнення ще одного австралійця — колишнього вчителя Оскара Дженкінса. Раніше його вважали загиблим, проте пізніше з’ясувалося, що він перебуває у російському полоні. Австралійська українська група закликає уряд втрутитися в ситуацію та включити Дженкінса до найближчих списків на обмін полоненими.

Нагадаємо, 27 грудня в РДК повідомили, що на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона загинув командир Денис Капустін.

Проте як виявилося, українська розвідка пошила росіян у дурні, інсценувавши вбивство Дениса Капустіна. Наразі командир РДК готується продовжити виконання поставлених завдань.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie