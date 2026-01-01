Військовий (ілюстративне фото) / © Pixabay

Реклама

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії (DFAT) перевіряє інформацію про загибель австралійця Рассела Аллана Вілсона, який воював на боці України проти російської армії. За повідомленнями в соціальних мережах ф даними ЗМІ, доброволець загинув 12 грудня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Рассел Вілсон був уродженцем Госфорда (Новий Південний Уельс). Він служив в австралійській армії, а до лав Сил оборони України приєднався 2023 року. За інформацією ABC, Вілсон загинув під час свого останнього виходу на позиції — лише за тиждень до запланованого весілля.

Реклама

Побратим загиблого, ветеран армії США, в соціальних мережах охарактеризував Вілсона як людину виняткової мужності, яка обрала шлях боротьби за свободу попри можливість залишити зону бойових дій. У МЗС Австралії підтвердили, що знають про повідомлення щодо смерті свого громадянина та наразі надають консульську підтримку його родині. Водночас уряд країни вкотре закликав своїх громадян утриматися від будь-яких поїздок до України.

За даними офіційних джерел, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року в боях загинуло щонайменше восьмеро громадян Австралії. Наразі також триває боротьба за звільнення ще одного австралійця — колишнього вчителя Оскара Дженкінса. Раніше його вважали загиблим, проте пізніше з’ясувалося, що він перебуває у російському полоні. Австралійська українська група закликає уряд втрутитися в ситуацію та включити Дженкінса до найближчих списків на обмін полоненими.

Нагадаємо, 27 грудня в РДК повідомили, що на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона загинув командир Денис Капустін.

Проте як виявилося, українська розвідка пошила росіян у дурні, інсценувавши вбивство Дениса Капустіна. Наразі командир РДК готується продовжити виконання поставлених завдань.