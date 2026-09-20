На фронті загинув експолітв'язень та військовий Микола Карпюк: що про нього відомо

Микола Карпюк

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У бою на фронті загинув колишній політв’язень Кремля Микола Карпюк. На втрату із сумом відреагували колеги, побратими й друзі бійця.

Про смерть побратима повідомив колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

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«Дуже важко писати про нього у минулому часі», — зазначив він.

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За словами Ягуна, Карпюк давно зробив свій вибір на користь захисту України та залишався вірним йому за будь-яких обставин. Попри складні випробування, які випали на його долю, він не відмовився від своїх принципів і продовжував залишатися на фронті.

«Навіть тоді, коли мав повне право сказати: „Я вже зробив достатньо“, — він знову був там, де вважав за потрібне бути. На фронті», — написав Ягун.

Він також наголосив, що втрата Карпюка стала для нього особистою трагедією.

«Я втратив товариша. Людину, з якою пов’язана частина життя, спільних спогадів і часу, який уже не повернути», — йдеться у дописі.

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Ягун висловив співчуття рідним та близьким загиблого й наголосив, що пам’ятатиме свого товариша.

«Микола до останнього залишався вірним своєму вибору — Україні. Світла пам’ять тобі, друже. Дякую за те, що ти був. Пам’ятатиму», — написав він.

На загибель Карпюка болісно выдреагував друг выйськового — політик Артур Палатний.

«Микола Андронович присвятив життя боротьбі за Україну. Пройшов революції, роки російського полону та тяжкі випробування, але залишився незламним. Навіть після 60 років він пішов воювати, захищати рідну землю. Бо для нього любов до України була не словами, а справою всього життя», — написав він.

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За словами громадського діяча Юрія Гончаренка, цю втарту неможливо описати.

«Людина, яка витримала катування в російській тюрьмі. Яку викрали в 2014, бо розуміли його вагу для національного руху України. Жив і пішов один з найвеличніших воїнів! Пішов в бою, як жив все життя», — наголошується у дописі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Як ми писали, на війні загинув український музикант та учасник гурту «Квіткіс» Віталій Капранов. Він служив у складі 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Про смерть музиканта повідомили його колеги. Обставини загибелі наразі не розголошувалися. Дату та місце прощання мали оголосити згодом.

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