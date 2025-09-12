ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

На фронті загинув культурний діяч та активіст з Вінниці Володимир Подолян

Під час повномасштабного вторгнення Володимир Подолян долучився до лав ЗСУ, де служив у 80 бригаді. Загинув під час бойового завдання 6 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Подолян

Володимир Подолян / © із соцмереж

Під час виконання бойового завдання загинув військовий, активний діяч громадської організації PLAI Володимир Подолян. Це сталося 6 вересня.

Володимир був одним із творців фестивалів Ticket to the Sun та Air Гоголь Fest, організовував культурні події у Вінниці, а після під час повномасштабного вторгнення долучився до лав захисників.

Про загибель воїна повідомив його брат Олександр Щерба.

«Найгірша новина в моєму житті. Наш улюблений, закоханий цим світом, Чугайстер пішов. Вовчик загинув під час бойового завдання в суботу, 6 вересня. Від мене забрали велику і найсвітлішу частину мене. Це не просто мій брат, це і є я, і так буде назавжди. Мій найкращий друг з першого мого подиху. Найкращий мій учитель, найліпший соратник і компаньйон», — написав Олександр.

Вінничанин Володимир Подолян — член PLAI та співзасновник ПІЧі / © із соцмереж

Вінничанин Володимир Подолян — член PLAI та співзасновник ПІЧі / © із соцмереж

Брат загиблого військового повідомив, що прощання з Володимиром відбудеться сьогодні, 12 вересня, о 14:00 за адресою Вінниця, вул. Генерала Арабея 1, ритуальна зала № 1.

«Величезне прохання від нас, близьких, — не приносьте вінки, він їх не любив. Якщо хочете, принесіть живі квіти. А краще, несіть йому дари лісу і природи. Цьому він буде радий.

І ще, не треба викладати фото з чорними стрічками і щось подібне. Він все життя радів цьому Світу і дуже хотів аби всі раділи йому так само», — додав Олександр.

Також про загибель захисника повідомила його кохана, президент ГО PLAI та SEO кульутрного простіру ПІЧ Олександра Тарас-Маковей, яка поділилася спогадами про військового та їхнім останнім листування за день до його загибелі.

Письменниця Катерина Калитко розповіла, що досі не вірить у новину про загибелі Олександра: «Лети легко, добрий дух подільських вод, пошукай кращого місця, ніж цей грьобаний несправедливий світ. Лагідних річок тобі по дорозі. Дякую за все, що було, друже. Так ти і не виловив мені водяного горіха, ех», — написала Калитко.

Акторка Ганна Нікітіна розповіла, що Володимир був дуже усміхненою та врівноваженою людиною.

«З моменту повномасштабної війни, я поступово втрачала віру у небесні сили, у рівновагу всесвіту і його вищу мудрість. Але ця втрата змушує мене вірити, що такі люди не помирають даремно і світло, що вивільнюється з відходом таких як Вова, не зникає в нікуди, я дуже, дуже хочу в це вірити… Я вірю…», — поділилася Нікітіна.

Нагадаємо, український актор Андрій Синишин загинув на фронті. Андрій зник безвісти ще у квітні 2025 року. Андрій Синишин віддав своє життя 16 квітня поблизу села Юнаківка на Сумщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie