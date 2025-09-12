На фронті загинув культурний діяч та активіст з Вінниці Володимир Подолян

Володимир Подолян / © із соцмереж

Під час виконання бойового завдання загинув військовий, активний діяч громадської організації PLAI Володимир Подолян. Це сталося 6 вересня.

Володимир був одним із творців фестивалів Ticket to the Sun та Air Гоголь Fest, організовував культурні події у Вінниці, а після під час повномасштабного вторгнення долучився до лав захисників.

Про загибель воїна повідомив його брат Олександр Щерба.

«Найгірша новина в моєму житті. Наш улюблений, закоханий цим світом, Чугайстер пішов. Вовчик загинув під час бойового завдання в суботу, 6 вересня. Від мене забрали велику і найсвітлішу частину мене. Це не просто мій брат, це і є я, і так буде назавжди. Мій найкращий друг з першого мого подиху. Найкращий мій учитель, найліпший соратник і компаньйон», — написав Олександр.

Вінничанин Володимир Подолян — член PLAI та співзасновник ПІЧі / © із соцмереж

Брат загиблого військового повідомив, що прощання з Володимиром відбудеться сьогодні, 12 вересня, о 14:00 за адресою Вінниця, вул. Генерала Арабея 1, ритуальна зала № 1.

«Величезне прохання від нас, близьких, — не приносьте вінки, він їх не любив. Якщо хочете, принесіть живі квіти. А краще, несіть йому дари лісу і природи. Цьому він буде радий.

І ще, не треба викладати фото з чорними стрічками і щось подібне. Він все життя радів цьому Світу і дуже хотів аби всі раділи йому так само», — додав Олександр.

Також про загибель захисника повідомила його кохана, президент ГО PLAI та SEO кульутрного простіру ПІЧ Олександра Тарас-Маковей, яка поділилася спогадами про військового та їхнім останнім листування за день до його загибелі.

Письменниця Катерина Калитко розповіла, що досі не вірить у новину про загибелі Олександра: «Лети легко, добрий дух подільських вод, пошукай кращого місця, ніж цей грьобаний несправедливий світ. Лагідних річок тобі по дорозі. Дякую за все, що було, друже. Так ти і не виловив мені водяного горіха, ех», — написала Калитко.

Акторка Ганна Нікітіна розповіла, що Володимир був дуже усміхненою та врівноваженою людиною.

«З моменту повномасштабної війни, я поступово втрачала віру у небесні сили, у рівновагу всесвіту і його вищу мудрість. Але ця втрата змушує мене вірити, що такі люди не помирають даремно і світло, що вивільнюється з відходом таких як Вова, не зникає в нікуди, я дуже, дуже хочу в це вірити… Я вірю…», — поділилася Нікітіна.

Нагадаємо, український актор Андрій Синишин загинув на фронті. Андрій зник безвісти ще у квітні 2025 року. Андрій Синишин віддав своє життя 16 квітня поблизу села Юнаківка на Сумщині.