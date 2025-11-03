ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
487
1 хв

На фронті загинув відомий київський фотограф

Костянтин Гузенко у лютому 2024 року мобілізувався до 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. На момент загибелі Костянтину було 28 років.

Світлана Несчетна
Костянтин Гузенко

Костянтин Гузенко / © із соцмереж

У віці 28 років на фронті загинув документальний та художній фотограф із Києва, учасник команди Ukraїner Костянтин Гузенко. Він служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Про це 3 листопада повідомив письменник і військовий, засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

«Ми були знайомі з Костею з 2020-го, тоді він долучився до Ukraїner як фотограф. Найбільше ми їздили разом на зйомки у 2022-му і 2023-му. Були разом і на Півдні, і на Сході, і на Півночі. В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди… Учора Костя загинув», — написав Логвиненко.

Костянтин Гузенко — документальний та художній фотограф із Києва, медіапродюсер, учасник команди Ukraїner. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну працював над документуванням наслідків війни та боротьбу з окупацією.

Пізніше приєднався до війська, ставши частиною 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського як пресофіцер.

У травні 2025 року долучився до відеопроєкту «На лінії кадру» від Української асоціації професійних фотографів (UAPP) — серії документальних інтерв’ю з українськими фотографами, які вступили до лав ЗСУ, не відклавши камеру.

Місце та дату поховання повідомлять пізніше.

Нагадаємо, на фронті загинув 22-річний кінооператор Олесь Самчук напередодні власного весілля.

487
