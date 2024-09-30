На фронті зберігається "дуже непроста ситуація": головне зі звернення Зеленського

На фронті зберігається складна ситуація. Україна готується до важливого засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" і чекає від партнерів "конкретних речей" для посилення стратегії на полі бою.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 5 липня.

"Щойно завершив нараду за підсумками візиту у Сполучені Штати. Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – уже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі. Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо – саме так маємо реалізувати План перемоги", – сказав гарант.

Зеленський додав, що чекає від партнерів України "конкретних речей", які мають посилити нашу стратегію, адже вільний світ повинен захищати себе. Він повідомив, що готується до підписання 27-ма безпекова угода для України.

Сьогодні також президент провів засідання Ставки.

"Кілька ключових питань [обговорювалось – ред.]. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", – зазначив Зеленський.

Згідно з доповідями Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича, на фронті зберігається "дуже непроста ситуація".

"Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами… Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед "Рамштайном"", – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Байден терміново збирає засідання “Рамштайну” на рівні лідерів держав, які надають допомогу Україні у протистоянні російській агресії. Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у жовтні.

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