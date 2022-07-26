На газовий терор потрібно відповідати санкціями: Зеленський закликав розширити фінобмеження проти РФ

Український президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за нові запроваджені проти Росії санкції через її агресію проти України.

Глава держави закликав західні країни брати приклад з Британії.

Про це український президент сказав у традиційному відеозверненні у ніч проти 27 липня.

"Сьогодні стало відомо, що Британія розширила санкційний список проти Росії. Додалися ще десятки людей і організацій. Це правильна тенденція, і я вдячний Британії за незмінну твердість у санкційних питаннях. Це приклад, який варто наслідувати й усім іншим у західному світі", - наголосив він.

Зеленський також прокоментував спровоковане РФ навмисне зростання цін на газ в Європі та наголосив, що "це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії".

"Зокрема, сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії. Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи. Використовуючи "Газпром", Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати – відповідати санкціями", - закликав глава держави.

Нагадаємо, ЄС офіційно затвердив план скорочення споживання природного газу на 15%.

Також Європейський Союз розглядає додаткові постачання газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення постачань з Росії.

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