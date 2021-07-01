На гірській дорозі Закарпаття фінішує "Велике будівництво" однієї з найдовших захисних стінок

На гірській дорозі Закарпаття фінішує "Велике будівництво" однієї з найдовших захисних стінок

Роботи ведуться на ділянці найдовшого маршруту Закарпаття від міста Мукачева до Рахова.

На Закарпатті на трасі Н-09 між селами Луг та Ділове добігає кінця зведення підпірної стінки - вже збудовано 720 метрів із запланованих 826.

Влаштування спеціальної конструкції, що захищає дорожнє полотно від можливих зсувів ґрунту, ведеться згідно з європейськими стандартами якості у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Продовжуємо бетонувати решту споруди. На ділянці км 143+074 – км 143+900 дорога досить вузька, тож, крім захисної функції, будівництво підпірної стіни дасть можливість розширити дорогу", - йдеться у повідомленні.

Роботи ведуться на ділянці найдовшого маршруту Закарпатської області від міста Мукачева до Рахова, що проходить через територію Кузійського заповідника. У рамках президентської програми "Велике будівництво" на тому ж маршруті по Н-09 у 2020 році встановили найдовшу низову стінку в Україні - завдовжки 1,6 км і висотою 4-5 м.

"За масштабами конструкцій, що захищають дороги від розмиву й обвалення ґрунтів, Закарпатська область є рекордсменкою. Тільки вздовж маршруту Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів вже влаштували понад два кілометри підпірних стінок", - додає Укравтодор.

Дорога Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів з’єднує три області та є ключовим для логістики всього західного регіону, оскільки має вихід до кордонів з двома країнами Євросоюзу. Минулого року в рамках програми "Велике будівництво" відновили майже 160 кілометрів шляху. У цьому році в роботі кілька перехідних об‘єктів.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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