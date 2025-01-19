На гірськолижному курорті Драгобрат загинула молода дівчина: подробиці моторошної трагедії

Дівчина лише під час цього відпочинку стала на лижі.

У суботу, 18 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області. Дівчина впала з бугельного підіймача.

Про це повідомляє "Волинська служба новин" з посиланням на власні джерела.

Відомо, що дівчина не змогла втриматися на бугельному підіймачеві. Втративши рівновагу, вона впала вниз і отримала смертельні травми через зіткнення з гострим елементом захисного паркану. Поліція Закарпатської області підтвердила факт трагедії. Втім, офіційні подробиці не розголошуються.

З Мережі стало відомо, що Катерина працювала лікарем-дерматологом, косметологом та трихологом. Вона приїхала на відпочинок разом із друзями. На сторінці у соцмережі писала, що вперше відкрила для себе лижі і планувала відтепер кататися на них щороку.

Один із очевидців розповів про трагедію. З його слів, він був у черзі на підіймач і бачив як Катерина підіймалася.

"Їй подали швабру, але вона уперлась в неї руками, а не зачепила за ноги. Після чого присіла і поїхала так угору. Потім я тільки сів на бугель і побачив, що вона летить з гори. Ми якось змогли її оминути. Далі вона вилетіла в загорожу чи опору на місці посадки. Я це все бачив. Бо був десь в метрах 20 від місця посадки", - згадує чоловік.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на гірськолижному курорті Драгобрат трапилася трагедія. Під час катання на лижах загинула дівчина.

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