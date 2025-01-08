На гірськолижному курорті, що на Львівщині померла дитина: деталі від поліції

Трагедія сталася, 8 січня, на червоно-чорній трасі гірськолижному курорті "Плай", що на межі Львівської та Закарпатської областей. Хлопчик на величезній швидкості спускався з траси та влетів в сітку.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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"Попередньо встановлено, що з’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови", – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, поліція розшукує матір, яка залишила новонароджену дитину у сумці на вулиці у місті Богуславі на Київщині.

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