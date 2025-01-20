На гірськолижному курорті Славське стався нещасний випадок: подробиці (фото)

На Львівщині рятувальники вивезли травмованих лижників з гірськолижної траси.

На гірськолижному курорті Славське Львівської області під час катання серйозно травмувалися два лижники.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Фахівці оперативно прибули до постраждалих, надали необхідну допомогу й транспортували їх до підніжжя гори, де передали медикам", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають: дотримуйтеся правил безпеки на гірськолижних трасах і будьте уважні під час активного відпочинку! Це допоможе уникнути небезпечних ситуацій і травм.

Рятувальники завчасно надали допомогу / Фото: ДСНС

Рятувальники завчасно надали допомогу / Фото: ДСНС

Нагадаємо, 18 січня на гірськолижному курорті Драгобрат загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області. Дівчина впала з бугельного підіймача.

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