На гірськолижному курорті Славське стався нещасний випадок: подробиці (фото)

На Львівщині рятувальники вивезли травмованих лижників з гірськолижної траси.
На гірськолижному курорті Славське Львівської області під час катання серйозно травмувалися два лижники.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Фахівці оперативно прибули до постраждалих, надали необхідну допомогу й транспортували їх до підніжжя гори, де передали медикам", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликають: дотримуйтеся правил безпеки на гірськолижних трасах і будьте уважні під час активного відпочинку! Це допоможе уникнути небезпечних ситуацій і травм.
Нагадаємо, 18 січня на гірськолижному курорті Драгобрат загинула 28-річна Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області. Дівчина впала з бугельного підіймача.
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