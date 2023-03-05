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На горі Піп Іван погіршилася погода: температура опустилася до 10 градусів морозу, густий туман (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На горі Піп Іван погіршилася погода: температура опустилася до 10 градусів морозу, густий туман (фото)

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У високогір’ї Карпат температура вночі сягатиме від 5-10 °C морозу, вдень – 1-6 °C морозу.

У Карпатах на горі Піп Іван 5 березня температура повітря опустилася до 10 градусів морозу.   

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. 

"5 березня станом на 8:00 на горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, туман видимістю до 20 м, вітер західний, 4 м/с", – йдеться у повідомленні.

У високогір’ї Карпат температура вночі сягатиме від 5-10 °C морозу, вдень – 1-6 °C морозу.

Нагадаємо, 5 березня у більшості областей України буде прохолодно. Місцями в регіонах будуть опади. Крім того, вночі пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

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Дата публікації
Перегляди
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