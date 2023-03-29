В Карпатах, на горі Піп Іван вдарив 16-градусний мороз: зимове фото

У Карпатах температура різко опустилася до -16°С
У середу, 29 березня, горі Піп Іван тримається морозна погода. На високогір'ї Карпатах стовпчики термометрів опустилися до -16 градусів.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 09:00 на високогір'ї вітряно та хмарно.
"На горі Піп Іван Чорногорський, хмарно. Вітер північно-західній, 7-8 м/с. Температура повітря -16°С", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, днями у Карпатах зареєстрували рідкісне природне явище - "Брокенський привид". За таких умов людина бачить у хмарах свою тінь. "Привид" може рухатись навіть тоді, коли спостерігач стоїть непорушно.
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