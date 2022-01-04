“На горизонті видніються рідні Карпати”: Зеленський приїхав на відпочинок у Буковель

Дорогою на гірськолижний курорт глава держави оцінив стан автомобільних доріг.

Президент України Володимир Зеленський прибув на відпочинок до гірськолижного курорту “Буковель”. Зі столиці до Карпат глава держави добирався автомобільним транспортом.

Про це він написав у своєму акаунті в Instagram.

Зеленський відзначив, що ця поїздка дала йому можливість переконатися, якою прекрасною є Україна. “Безкраї степи, пагорби в тумані, дим із димарів придорожніх будинків… Аж ось на горизонті видніються рідні Карпати”, - йдеться у його повідомленні.

Дорогою на короткий зимовий відпочинок президент оцінив стан автомобільних доріг.

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“Здолавши вчора понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат “Великого будівництва”... Так, ще не всі дороги в ідеальному стані. Ще не все зроблено. Подекуди трапляються ділянки, які наче відносять нас у минуле – минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки справді соромно. Але точно можу сказати, що ми не зупинимося, допоки не відремонтуємо всі дороги в Україні”, - запевнив президент.

Окремо глава держави відзначив трасу М-06 Київ – Чоп, найбільш критичні ділянки на якій планують оновлювати в наступні роки. “З пріоритетів – реконструкція обходу Житомира, яку почнемо цього року”, - зауважив він.

Окрім того, за словами глави держави, на відтинку Дубно – Буковель залишилось оновити 20 км із 329-ти. “Це чотири окремі ділянки, які розпочнемо ремонтувати цієї весни й завершимо у 2022 році. Паралельно закінчимо під'їзд до Рогатина, який перебуває в жахливому стані”, - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині завершили ремонт понад 28 км траси національного значення Н-10 Стрий – Мамалига. Дорогу, що перетинає одразу три області, відновлювали у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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