На Говерлі через удар блискавки загинуло двоє туристів, серед яких 9-річна дівчинка: фото

У Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати.

Про це повідомили у ДСНС України.

До рятувальників 6 липня о 14:53 надійшло повідомлення від медиків, що на синьому маршруті блискавка вдарила у трьох людей. Серед потерпілих - 9-річна дівчинка.

На Говерлі загинули туристи / Фото: ДСНС України

На місце вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта. Працівники ДСНС на місці трагедії виявили тіла дитини та чоловіка. Туристи загинули через удар блискавки.

Рятувальники евакуйовують загиблих на Говерлі / Фото: Facebook/ ДСНС України

Інша потерпіла - жінка, перебувала у шоковому стані. Її інша група туристів супроводила до бази "Заросляк".

На Говерлі загинули туристи / Фото: Facebook/ ДСНС України

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, у липні 2022 року на Говерлі під час сходження помер 56-річний турист з Києва, рятувальники проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин.

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