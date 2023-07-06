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На Говерлі через удар блискавки загинуло двоє туристів, серед яких 9-річна дівчинка: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Говерлі через удар блискавки загинуло двоє туристів, серед яких 9-річна дівчинка: фото

На Говерлі блискавка влучила у туристів / Фото: ДСНС України

На місці події працювали рятувальники.

У Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

До рятувальників 6 липня о 14:53 надійшло повідомлення від медиків, що на синьому маршруті блискавка вдарила у трьох людей. Серед потерпілих - 9-річна дівчинка. 

На Говерлі загинули туристи / © ДСНС України
На Говерлі загинули туристи / Фото: ДСНС України

На місце вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта. Працівники ДСНС на місці трагедії виявили тіла дитини та чоловіка. Туристи загинули через удар блискавки. 

Рятувальники евакуйовують загиблих на Говерлі / © Facebook/ ДСНС України
Рятувальники евакуйовують загиблих на Говерлі / Фото: Facebook/ ДСНС України

Інша потерпіла - жінка, перебувала у шоковому стані. Її інша група туристів супроводила до бази "Заросляк". 

На Говерлі загинули туристи / © Facebook/ ДСНС України
На Говерлі загинули туристи / Фото: Facebook/ ДСНС України

Обставини інциденту встановлюються. 

Нагадаємо, у липні 2022 року на Говерлі під час сходження помер 56-річний турист з Києва, рятувальники проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин. 

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Дата публікації
Перегляди
3219
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