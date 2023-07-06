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На Говерлі загинули чоловік та 9-річна дівчинка з Харківщини: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Говерлі загинули чоловік та 9-річна дівчинка з Харківщини: подробиці трагедії

На Говерлі загинули туристи / Фото: ДСНС України

Туристів вдарила блискавка.

У Карпатах під час сходження на Говерлу 6 липня загинуло двоє туристів. Це - 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області. 

Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області. 

6 липня о 14:53 медики повідомили рятувальникам, що на горі Говерла блискавка влучила у групу туристів. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то виявили там тіла чоловіка та дитини. Ще одну постраждалу врятували інші відпочивальники. 

Станом на 20:03 рятувальники евакуювали тіла загиблих до бази "Заросляк" та передали їх поліції. У ДСНС уточнили, що через удар блискавки помер 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка. Вони родом з Харківської області. 

Нагадаємо, у Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати. 

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Дата публікації
Перегляди
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