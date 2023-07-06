На Говерлі загинули чоловік та 9-річна дівчинка з Харківщини: подробиці трагедії

Туристів вдарила блискавка.
У Карпатах під час сходження на Говерлу 6 липня загинуло двоє туристів. Це - 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області.
Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.
6 липня о 14:53 медики повідомили рятувальникам, що на горі Говерла блискавка влучила у групу туристів. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то виявили там тіла чоловіка та дитини. Ще одну постраждалу врятували інші відпочивальники.
Станом на 20:03 рятувальники евакуювали тіла загиблих до бази "Заросляк" та передали їх поліції. У ДСНС уточнили, що через удар блискавки помер 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка. Вони родом з Харківської області.
Нагадаємо, у Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати.
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