На Говерлі загинули чоловік та 9-річна дівчинка з Харківщини: подробиці трагедії

У Карпатах під час сходження на Говерлу 6 липня загинуло двоє туристів. Це - 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області.

Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.

6 липня о 14:53 медики повідомили рятувальникам, що на горі Говерла блискавка влучила у групу туристів. Коли працівники ДСНС прибули на місце, то виявили там тіла чоловіка та дитини. Ще одну постраждалу врятували інші відпочивальники.

Станом на 20:03 рятувальники евакуювали тіла загиблих до бази "Заросляк" та передали їх поліції. У ДСНС уточнили, що через удар блискавки помер 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка. Вони родом з Харківської області.

Нагадаємо, у Карпатах на горі Говерла у четвер, 6 липня, через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалось врятувати.

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